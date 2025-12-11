Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDer Code der eisernen Maske

Die Gefangenschaft des Maskenmannes in einer Darstellung aus dem 18. Jahrhundert.
Die Gefangenschaft des Maskenmannes in einer Darstellung aus dem 18. Jahrhundert.

Wer war der verhüllte Gefangene? Ein entschlüsselter Brief von Louis XIV. scheint erste Hinweise zu geben. Doch noch fehlt die Decodierung eines entscheidenden Wortes.

Von Leon Frei

Es sind tatsächlich nur sechs Zahlen. „330 309“. Sechs Zahlen, hinter denen sich womöglich einer der geheimnisvollsten und berühmtesten Unbekannten der Geschichte versteckt. Ein Unbekannter, der im 17. Jahrhundert in französischen Festungen gefangen war und dessen Gesicht stets mit einer Maske verhüllt blieb. Jahrhundertelang suchten Autoren, Dichter, Künstler und schließlich auch Filmschaffende – unter ihnen Voltaire, Alexandre Dumas und Leonardo DiCaprio – nach der Identität des „Mannes mit der eisernen Maske“. Dabei war einmal jemand wirklich nah dran. Und der war kein Künstler. Sondern einer der fähigsten Codeknacker der Welt.

