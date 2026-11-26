Eine Reise zu winterlichen Fincas und einer Inselhauptstadt, die gerade ihre „heimliche zweite Hauptsaison“ zelebriert.

Langsam rollt der VW-Bus auf dem Kopfsteinpflaster der Bodega-Finca Biniagual aus. Stille. Vogelgezwitscher. Nicole Bastida öffnet die Kofferraumklappe des Oldtimers, zum Vorschein kommt ein Picknick mit hübscher Tischdecke, Kupferbechern, selbstgemachtem Wermut und Oliven auf Spießchen. Schon auf der Fahrt zu dem historischen Weingut hatte der gelb-weiß lackierte T1-Bulli mit offenem Verdeck und sechs munteren Insassen Aufsehen erregt. Passanten am Straßenrand riefen dem Sechzigerjahre-Vehikel „Hola“ und „Muy bien“ hinterher.