Von Andrea Tapper, Palma de Mallorca

Die Füße können schon mal nass werden. Macht ja nichts bei 30 Grad, tiefblauem Wasser und strahlendem Sonnenschein. Über das tief liegende, offene Heck des Elektroboots Nauta Morgau schwappt ein wenig Meerwasser herein, läuft auf demselben Weg direkt wieder ab. Lautlos schiebt sich das Holzboot mit seiner einladenden weißen Liegefläche am Bug und fünf bis sechs Knoten Höchstgeschwindigkeit aus der Bucht, vorbei an Hunderten pompösen Fiberglas-Yachten, die direkt aus Onassis' Flotte zu stammen scheinen. Im Vergleich dazu wirkt das Elektroboot wie eine Seifenkiste in Konkurrenz mit Formel 1-Rennwagen.