Von Gerhard Matzig

Das „Carrossa Hotel & Spa“ ist ein auf grandiose Weise dezentes Luxushotel in der Nähe des Dorfes Artà, das sich im stillen Teil von Mallorca befindet. Es gibt einen stillen Teil von Mallorca? Hier nur zur Erinnerung: Vor einem Vierteljahrhundert hat Mickie Krause am anderen Ende der Insel mit dem Lied „Zehn nackte Friseusen“ den Ballermann-Hit erfunden. In dem Lied, falls es eines ist, reimen sich Weiber auf Leiber und den Frauen ist „alles zuzutrauen“.