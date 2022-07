Die Preise für Mietwagen auf Mallorca fallen. In den Oster- und auch den Pfingstferien hatten Engpässe dazu geführt, dass Urlauber selbst Kleinstwagen kaum für weniger als 50 Euro am Tag mieten konnten, etwaige Versicherungen nicht eingerechnet. Nun bestätigte Antoni Masferrer, Präsident des Verbandes der Autoverleiher auf den Balearen, der Mallorca Zeitung: "Es sind in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Autos auf Mallorca eingetroffen, die teilweise von den Mietwagenfirmen im Ausland aufgekauft wurden, um die Nachfrage zu bedienen." Dadurch würde sich die Lage im Juli merklich entspannen. Wer derzeit auf den Buchungsplattformen recherchiert, bekommt Preise angeboten, die um durchschnittlich ein Viertel bis ein Drittel niedriger sind als im Frühjahr. Für den August allerdings ziehen sie wieder an, da dann noch mehr Urlauber auf Mallorca sein werden und die Nachfrage schon jetzt spürbar steigt.