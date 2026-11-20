Man kennt das aus zahllosen Fernsehkrimis: Da wird Mördern nachgewiesen, dass sie zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts waren, weil ihr Mobiltelefon zur fraglichen Zeit in der entsprechenden Funkzelle eingeloggt war. Gegenüber den vielen Millionen Touristen auf Mallorca gibt es natürlich keinen Generalverdacht, ihnen wird nicht grundsätzlich unterstellt, dass sie Strafwürdiges im Schilde führen. Dennoch interessiert sich zwar nicht die Kriminalpolizei, aber die Tourismusbehörde der Balearen (AETIB) sehr dafür, mit welchem Funkmasten die Smartphones der Urlauber jeweils Signale austauschen. Also wo konkret sich Feriengäste wann genau aufgehalten.