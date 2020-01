Seit Jahren versucht Mallorca gegen Exzesse anzugehen - mit allerdings überschaubarem Erfolg. Die Einheimischen sind genervt von Lärm, Dreck und betrunkenen Inselbesuchern. Nun sollen die Zeiten für die Malle-Urlauber am Ballermann und Co. erneut härter werden. Per Eildekret hat die Regierung der Balearen ein paar neue Benimmregeln verabschiedet, um den Partytourismus einzuschränken.

Betroffen sind demnach drei Regionen: Das bei deutschen Sauftouristen beliebte El Arenal und die Britenhochburg Magaluf auf Mallorca sowie Sant Antoni auf Ibiza. Der Mallorca Zeitung und dem Mallorca Magazin zufolge dürfen All-inclusive-Hotels dort ihren Gästen ab Sommer 2020 nicht mehr uneingeschränkt alkoholische Getränke anbieten. Jeder Drink muss fortan einzeln abgerechnet werden.

Kein Alkoholverkauf nach 21.30 Uhr

Außerdem sollen Geschäfte nach 21.30 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen. Auch die Einsätze von Partyschiffen sollen reguliert werden. Die neuen Regelungen betreffen vor allem auch die Anbieter, die sich nicht an die bisherigen Verbote halten: So soll es etwa hohe Geldstrafen geben, wenn sie Urlauber, die vom Balkon aus in den Pool springen oder von Balkon zu Balkon klettern - Balkoning genannt - nicht aus dem Hotel verweisen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder tödliche Unfälle gegeben.

Bereits im Februar vergangenen Jahres hatten die Behörden eine Reihe von Maßnahmen beschlossen mit dem Ziel, Touristen für ihren Alkoholkonsum zumindest ein paar Regeln aufzuerlegen. An der Schinkenstraße sowie auch in anderen Gebieten von Palma de Mallorca dürfe nur noch im Lokal getrunken und an der Playa de Palma nicht mehr für Alkohol geworben werden, hieß es damals.