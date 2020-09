Verlorenes Jahr: Keine andere Region in Spanien ist so hart von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen wie die Balearen.

Von Brigitte Kramer

Wenn Pep Ginard vom Tourismus auf Mallorca spricht, benutzt er drei Buchstaben: V, U und L. "Anfangs dachten wir, die Erholung würde V-förmig verlaufen", sagt der Gewerkschafter, "dann gingen wir von einem U aus, und jetzt sind wir beim L angelangt: Wir wissen nicht, ob das hier überhaupt noch mal anzieht." 35 Prozent des balearischen Bruttoinlandsprodukts hat die Pandemie vernichtet. Der Tourismus sei auf nur 20 Prozent des Vorjahres hochgefahren, sagt Ginard, der bei der Gewerkschaft Comisiones Obreras für die Branche zuständig ist. "Wirtschaftlich gesehen hatten wir keinen Sommer, wir hatten einen Winter mit Sonnenschein."

Jetzt, am Ende dieses düsteren Sommers, wird sich zeigen, wie viele Firmen für immer schließen, und wie viele Menschen sich in die Schlangen der Tafeln einreihen werden. Im Winter stellt sich dann die Frage, welche Lehren Mallorca aus der Erfahrung zieht. Und im Frühjahr wird dann klar sein, wer zur Saison 2021 überhaupt noch an den Start geht. Das Geld, mit dem alle Akteure gerechnet hatten, um über den Winter zu kommen, ist diesen Sommer nicht geflossen. Keine andere Region in Spanien ist so hart von den Folgen der Pandemie getroffen wie die Balearen.

María Álvarez (Name geändert) ist seit knapp acht Monaten zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Normalerweise arbeitet die 54-jährige Mallorquinerin, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn in der Stadt Manacor im Inselosten lebt, von März bis Oktober an der Kasse eines Familienbetriebes, der Rundgänge in einer Tropfsteinhöhle anbietet. Álvarez hat englische Philologie studiert und spricht vier Sprachen. Im Tourismus arbeitet sie schon seit vielen Jahren. "Weil ich da einfach immer was gefunden habe". Als sich ihr Chef im Frühjahr nicht gemeldet hat, habe sie sich noch darüber gefreut, ein paar Wochen länger "im entspannten Winterrhythmus zu leben", erzählt sie. Doch als er auch im Juni und Juli nicht anrief, wurde Álvarez klar, dass sie dieses Jahr überhaupt nicht arbeiten würde: "Da haben bei mir die Alarmglocken geklingelt."

Was nach monatelanger Kurzarbeit auf María Álvarez' Konto kommt, reicht ihr nicht zum Leben. Es sind 50 Prozent ihres Grundgehalts, rund 500 Euro. In den Wintermonaten bezieht Álvarez normalerweise Arbeitslosengeld. Das wird dieses Jahr noch magerer ausfallen, weil sie nicht genügend Beiträge einzahlen konnte. Dasselbe Problem haben rund 80 Prozent aller im Tourismus arbeitenden Menschen auf den Balearen. Sie stehen in einem sogenannten unbefristeten, unterbrochenen Arbeitsverhältnis. Das Modell existiert seit Jahrzehnten. Es entspricht dem Saisongeschäft der Insel und prägt den Lebensalltag der Mallorquiner. Bis jetzt.

Dieses Jahr stand die Insel praktisch still, mit Ausnahme von zwei Monaten: Am 15. Juni wollte sich Mallorca als sicheres Reiseziel präsentieren und holte im Rahmen eines touristischen Pilotprojektes ein paar Tausend deutsche Touristen auf die Insel. Dann siegte das Virus: Die Infektionsrate stieg, am 14. August sprach Deutschland eine Reisewarnung für die Balearen aus.

Jetzt, im Herbst, sind im Tramuntana-Gebirge die Wege und Hütten fast leer, und die Strände beleben sich nur am Wochenende ein wenig, obwohl das Wetter noch zum Baden einlädt. Vielen Mallorquinern steht der Sinn nicht nach Entspannung in der Natur: Sie suchen Arbeit, auch außerhalb der Insel, oder versuchen, in einen neuen Alltag zu finden: Anstehen beim Arbeitsamt, Behördengänge, um das Grundeinkommen oder andere Sozialhilfen zu beantragen, Sorgen um die Kinder, die sechs Monate lang praktisch keinen Unterricht hatten und jetzt wieder mit strengem Sicherheitsprotokoll zur Schule gehen.

Mit einem Inzidenzwert von 65 täglichen Fällen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sind die Balearen noch immer Risikogebiet (Stand: 30. September). Die Regeln sind streng, aber es fehlen Polizisten, um ihre Einhaltung zu kontrollieren. Die Bewohner mehrerer Stadtteile Palmas stehen wieder unter Hausarrest. Auf allen Inseln des Archipels herrschen im öffentlichen Raum Maskenpflicht und Rauchverbot, Dorffeste und Herbstmessen fallen aus, Spielplätze sind abgesperrt, Discos und Nachtclubs schon seit Monaten geschlossen. In Restaurants und Cafés dürfen höchstens fünf Personen zusammenkommen.

Wer die Insel trotzdem besuchen will, muss sich nach der Rückkehr an die deutschen Auflagen für Reisende aus Risikogebieten halten. Ein negatives PCR-Testergebnis von der Insel, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder ein kostenloser Test bei der Ankunft sind Pflicht. Wer dann ein negatives Ergebnis beim Gesundheitsamt einreicht, darf dem Alltag nachgehen. Von 15. Oktober an sollen diese Regeln noch einmal verschärft werden. Dann müssen Reisende aus Risikogebieten generell 14 Tage lang in häusliche Quarantäne. Verkürzt werden kann die Isolation nur durch ein negatives Testergebnis, das frühestens fünf Tage nach der Rückkehr nach Deutschland angefordert werden kann.

Eine Mallorca-Reise macht derzeit keine Freude, zumal die letzten Hotels im Oktober ihre Pforten zusperren. Am Stadtstrand von Palma hat dieses Jahr knapp die Hälfte aller 193 Hotels erst gar nicht geöffnet und der Rest "mit sehr niedriger Auslastung", sagt Patricia Lliteras vom örtlichen Hotelverband. "Normalerweise wären wir jetzt zu hundert Prozent offen", sagt sie, "im Herbst kommen immer viele deutsche Vereine und Clubs und Senioren." 50 000 Hotelbetten bleiben jetzt leer. Wie viele von ihnen im kommenden Jahr wieder angeboten werden, weiß noch niemand.

Ende September ist der spanische Staatssekretär für Tourismus, Fernando Valdés, auf die Balearen geflogen, um sich einen Eindruck zu verschaffen und zwei Tage lang Unternehmer, Politiker und Gewerkschaftsvertreter zu treffen. Sie hatten darum gebeten. Iago Negueruela, balearischer Minister für Tourismus und Arbeit, sagte nach dem ersten Treffen mit Valdés: "Wir brauchen Hoffnung und Anerkennung und Schutz für den Winter."

Nicht nur María Álvarez hängt am staatlichen Tropf, die ganze Branche wird künstlich am Leben gehalten, vor allem durch die Covid-Sonderregelung ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Unternehmer können mit diesem Programm seit März ab einem Arbeitsausfall von zehn Prozent Kurzarbeit oder eine vorübergehende Freistellung ihrer Angestellten beantragen: Das Gehalt wird dann teils oder ganz vom Arbeitsamt bezahlt. 200 000 von 500 000 Arbeitnehmern sind auf den Balearen direkt in der Tourismusbranche beschäftigt, nicht nur als Rezeptionisten, Zimmermädchen, Kellner oder Köche, auch als Rad- und Wanderführer, Angestellte in Buchungszentren, Agenturen oder Reisebüros, als Eisverkäufer, DJs, Türsteher, Rettungsschwimmer, Busfahrer, Einzelhändler oder Flugbegleiter. "Bei uns ist alles Tourismus", sagt Gewerkschafter Pep Ginard.

Auch bei den Unternehmern ist die Lage "dramatisch", wie Jesús Sánchez vom Verband der Nachtlokale und Event-Veranstalter sagt: "Wir haben seit dem 14. März keinerlei Aktivität, 69 Prozent unserer Mitglieder werden es nicht bis Jahresende schaffen." Eugenia Cusí vom balearischen Gastronomieverband sagt, dass mehr als 90 Prozent der rund 10 500 Restaurants, Cafés und Kneipen der Balearen unter den Folgen der Pandemie leiden. 42 Prozent haben bei einer Umfrage im August angegeben, dass sie ihr Lokal wohl ganz schließen werden.

Gabriel Llobera vom Hotelverband ACH hat von Staatssekretär Valdés "dringende und sofortige Maßnahmen zur Rettung der touristischen Unternehmensstruktur und ihrer Arbeitsplätze" gefordert, "damit wir dieses Jahr überleben". Seine Kollegin Maria Frontera vom Hotelverband FEHM plädierte für eine Vereinheitlichung europäischer Sicherheitsstandards und die Einführung grüner Reisekorridore. "Es darf nicht mehr passieren, dass jedes Land seine eigenen Kriterien festlegt," sagte sie in Anspielung auf die für Mallorcas Wirtschaft fatale Reisewarnung der deutschen Regierung im August. Alle forderten von Tourismus-Staatssekretär Fernando Valdés eine Verlängerung der Kurzarbeiter-Sonderregelung ERTE bis zum Saisonstart im April 2021. Sie hoffen, dass dann die ersten Touristen wieder aus dem Flieger steigen und alles so wird wie vorher.

María Álvarez denkt anders. Sie hat die freie Zeit genutzt, um sich mit Jobs in der Landwirtschaft oder mit Sprachunterricht über Wasser zu halten, und sie hat eine Ausbildung zur Shiatsu-Therapeutin begonnen. Falls sie ihr Chef im kommenden Frühjahr anruft, würde sie sich ihre Antwort überlegen, sagt sie. "Ich habe während der Pandemie gemerkt, dass es auch andere Wege gibt, Geld zu verdienen."

Álvarez hat im Kleinen das begonnen, was Mallorca im Großen braucht: Diversifizierung der Wirtschaft. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", fragt Pep Ginard. "Wir werden nur überleben, wenn wir unsere Abhängigkeit von der Monokultur Tourismus endlich überwinden."

Ginard hofft auf die Arbeitsplätze, die die Anpassung an das neue spanische Klimagesetz bringen wird, bei der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen oder in der Abfallwirtschaft. Und er hofft auf das Geld des EU- Corona-Aufbaufonds für Projekte, die Digitalisierung und Klimaschutz voranbringen. "Wir haben hier viele überqualifizierte Kellner", sagt Ginard, "die würden sich über andere Jobs freuen."

Einreise: Trotz Reisewarnung ist es möglich, auf die Balearen zu fliegen. Bei der Rückkehr nach Deutschland muss man sich einem Corona-Test unterziehen und in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis feststeht.