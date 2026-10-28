Es war ein Garagenbastler in New Jersey, der 1933 eine demokratische Idee auf die Leinwand brachte. Er montierte einen Projektor auf ein Autodach, hängte ein Bettlaken zwischen zwei Bäume – und eröffnete das erste Autokino. Richard Milton Hollingshead Jr. stammte aus einer Familie, die mit Autopflegemitteln handelte. In Camden betrieb er das erste Drive-in-Theater der Welt, mit Rampen für die Vorderräder, damit niemand nur Hinterkopf- Kino sah. Sein Werbespruch lautete: „Jedem seine eigene Loge.“

Bis dahin waren die Plüschsessel im Kino dem Bürgertum vorbehalten gewesen. Das Autokino stand auch weniger wohlhabenden Familien offen: Eltern brauchten keinen Babysitter mehr, man durfte rauchen, essen, quatschen und schmusen. Die 1950er-Jahre polierten den Mythos Autokino mit Rock ’n’ Roll, Cheeseburgern und viel Chrom dann auf Hochglanz. In den hinteren Reihen, der berüchtigten „Love Lane“, fanden Teenager in der geliehenen Karre des Vaters die Privatsphäre, die es zu Hause nicht gab.

Gut neunzig Jahre später geht die sympathische Idee im Event-Angebot eines Luxusresorts baden. Die Hotelinsel Siyam World Maldives im Noonu-Atoll hat das „Jetcar Cinema“ eröffnet. Die Gäste gleiten in einem Wasserfahrzeug, das sich als Sportwagen verkleidet hat, über die Lagune zu einer schwimmenden Großleinwand. Dort parken sie im türkisblauen Wasser unter Sternenhimmel. Pro Vorstellung sind höchstens vier Gäste zugelassen. Film, Getränke und Popcorn sind gratis – in einem All-inclusive-Resort ungefähr so überraschend wie Sand am Strand.

Was da wohl läuft? „Titanic“? „Findet Nemo“? Oder „Waterworld“?

Da parkt also ein Auto, das keines ist, auf einer Straße, die keine ist, vor einer Leinwand, die im Indischen Ozean schwimmt – der ursprüngliche Sinn des Autokinos ist damit nicht nur stark verwässert, sondern auch ins Uferlose abgedriftet. Hollingsheads Erfindung brachte Leute ins Kino, die sich Kultur sonst kaum leisten konnten. Im schwimmenden Luxuskino trifft man garantiert keine nervigen Normalverdiener. Aus Drive-in wird Dive-in, ein Ort zum Abtauchen vor der Realität.

Was läuft da wohl? „Titanic“, „Findet Nemo“ oder „Waterworld“? Hauptsache, die Handlung bleibt flüssig. Der Film ist ohnehin Nebensache; laut Resort ist schon der Weg zur Leinwand Teil des Erlebnisses. Das Kino wird zur Kulisse für das Foto vom Kino, perfekt instagramisierbar wie der gesamte Malediven-Urlaub. Das Jetcar Cinema fügt sich nahtlos ins Freizeitangebot der Hotelinsel: der größte schwimmende Wasserpark der Malediven, die erste hoteleigene Pferderanch des Landes, eine elektrische Go-Kart-Strecke und Wasservillen mit eigener Rutsche.

Derartige Verrummelung hat das Inselparadies eigentlich nicht nötig; die Unterwasserwelt ist bunt und aufregend genug. Die bittere Pointe: Ausgerechnet ein Inselstaat, den der steigende Meeresspiegel zu verschlucken droht, verlegt das Autokino aufs Wasser. Die Gäste kommen per Langstreckenflug, die Suite ist klimatisiert, das Jetcar steht bereit, das Kino schwimmt. Trockener Humor ist das nicht, man kann es eher als zynischen Kommentar zum Klimawandel lesen oder als vorausschauende Tauchplanung. Film ab – und Land unter.