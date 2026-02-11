Kunden der Lufthansa müssen sich am Donnerstag auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Pilotenvereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft UFO haben zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Welche Rechte haben Reisende? Können sie mit Entschädigungen rechnen?
Streiks im LuftverkehrWas Flugreisende jetzt wissen müssen
Lesezeit: 3 Min.
Das Flugzeug hebt nicht ab, weil gestreikt wird? Welche Rechte Passagiere bei Annullierungen und Verspätungen haben.
Von Eva Dignös
Tipps für Urlaub mit dem Nachtzug:Noch besser schlafen auf Rädern
Das Nachtzug-Netz in Europa wird immer dichter - und so manche Strecke ist für Urlauber besonders attraktiv. Empfehlungen und Neuerungen in unserer interaktiven Karte.
Lesen Sie mehr zum Thema