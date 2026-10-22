Vor 100 Jahren startete der erste Linienflug der „Luft Hansa“, damals nur mit Männern im Cockpit. Cordula Pflaum ist die erste Ausbildungskapitänin der Airline. Ein Gespräch über fliegende Frauen und besondere Momente in der Luft.

Cordula Pflaum fliegt nicht nur auf der Langstrecke, sondern bildet auch junge Pilotinnen und Piloten aus.

„Die Schönheit und Vielfalt der Erde von oben zu sehen, macht mich glücklich“

SZ: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, heißt es im Lied von Reinhard Mey. Ist Fliegen für Sie wirklich Freiheit – oder ist ein Linienflug vor allem geprägt von Technik, Verantwortung und Präzision?