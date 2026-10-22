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Karriere im Cockpit„Die Schönheit und Vielfalt der Erde von oben zu sehen, macht mich glücklich“

Lesezeit: 7 Min.

Cordula Pflaum fliegt nicht nur auf der Langstrecke, sondern bildet auch junge Pilotinnen und Piloten aus.
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Foto: Lufthansa

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