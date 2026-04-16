Über das Verhältnis von Menschen und Robotern haben unter anderem Isaac Asimov und Philip Kerr schon vor Jahrzehnten viel Kluges geschrieben – Verstörendes und Tröstliches gleichermaßen. Wie viel Mensch steckt in der Maschine, das ist sogar bereits bei E. T. A. Hoffmann in der Romantik immer wieder Thema. Hinter der Frage steckt die Urangst, dass Roboter sich, wenn sie einmal ausgereift genug sein werden, über die Menschen erheben könnten.
Kolumne „Hin und weg“Clean me up, Scotty
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In London Heathrow waren Passagiere aufgerufen, sich Namen für die Putzroboter des Flughafens auszudenken. Das ist zu einem Wettstreit der Kalauer ausgeartet.
Glosse von Stefan Fischer
Kolumne „Hin und weg“:Von Stinkbomben und dicken Stewardessen
Den Airlines geht es gerade nicht gut. Aber Sympathiepunkte sammeln sie auch nicht unbedingt.
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