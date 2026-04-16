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Kolumne „Hin und weg“Clean me up, Scotty

Lesezeit: 2 Min.

Am Flughafen London Heathrow haben zwei Dutzend Putzroboter Namen bekommen. Sie heißen jetzt zum Beispiel Boeing 7 Floor 7 oder Scrubrina Carpenter.
Am Flughafen London Heathrow haben zwei Dutzend Putzroboter Namen bekommen. Sie heißen jetzt zum Beispiel Boeing 7 Floor 7 oder Scrubrina Carpenter. Heathrow Media Centre

In London Heathrow waren Passagiere aufgerufen, sich Namen für die Putzroboter des Flughafens auszudenken. Das ist zu einem Wettstreit der Kalauer ausgeartet.

Glosse von Stefan Fischer

Über das Verhältnis von Menschen und Robotern haben unter anderem Isaac Asimov und Philip Kerr schon vor Jahrzehnten viel Kluges geschrieben – Verstörendes und Tröstliches gleichermaßen. Wie viel Mensch steckt in der Maschine, das ist sogar bereits bei E. T. A. Hoffmann in der Romantik immer wieder Thema. Hinter der Frage steckt die Urangst, dass Roboter sich, wenn sie einmal ausgereift genug sein werden, über die Menschen erheben könnten.

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