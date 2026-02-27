Wer an diesem frühlingshaften Wochenende auf der Terrasse döst, irgendwo in Tirol, mit Blick auf die verschneiten Gipfel, der könnte unsanft wachgerüttelt werden: Das Handy fängt fürchterlich zu tönen an und auf dem Bildschirm erscheint „AT-Alert“. Darunter stehen Sätze wie dieser: „Wir rufen die Bevölkerung und unsere Gäste auf, im gesicherten Gelände zu bleiben und Variantenabfahrten, auch unterhalb der Waldgrenze, zu vermeiden.“