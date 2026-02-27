Wer an diesem frühlingshaften Wochenende auf der Terrasse döst, irgendwo in Tirol, mit Blick auf die verschneiten Gipfel, der könnte unsanft wachgerüttelt werden: Das Handy fängt fürchterlich zu tönen an und auf dem Bildschirm erscheint „AT-Alert“. Darunter stehen Sätze wie dieser: „Wir rufen die Bevölkerung und unsere Gäste auf, im gesicherten Gelände zu bleiben und Variantenabfahrten, auch unterhalb der Waldgrenze, zu vermeiden.“
Lawinenwarnung per Handy auf der Piste
In Tirol werden neuerdings drastische Warnungen vor Lawinen auf alle Handys gespielt. Bringt das etwas?
Von Hans Gasser
