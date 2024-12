Vor 40 Jahren erschien der meistgeliebte und meistgehasste Weihnachtssong: „Last Christmas“. Gedreht wurde das Video in Saas-Fee. Wie war das damals? Ein Gespräch mit Ex-Hotelier Beat Anthamatten, bei dem „Wham“ damals unterkamen.

Interview von Hans Gasser

Vor 40 Jahren hatte Beat Anthamatten Besuch von George Michael und Andrew Ridgeley. Damals führte der heute 66-Jährige den Walliserhof in Saas-Fee. Im Herbst 1984 wohnte das ganze Filmteam bei dem heute 66-Jährigen, um ein Video zum Weihnachtssong „Last Christmas“ zu drehen. Die Single mit dem Song ist am 3. Dezember 1984 erschienen. Der ehemalige Hotelier und frühere Präsident der Tourismusorganisation erinnert sich noch gut, wie es überhaupt dazu kam, was alles schnell improvisiert werden musste und warum die beiden Hauptakteure ihre Suiten möglichst weit auseinander haben wollte.