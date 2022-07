Wie das neue Vegas aussieht? So wie hier im Meow Wolf Omega Mart, wo man in Licht-Kammern tanzen und meditieren kann.

Meditieren in der Licht-Kammer und vegetarischer Kaviar: Las Vegas hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Das Faszinierende: Der Versuch, sich von den alten Klischees zu befreien, funktioniert.

Von Jürgen Schmieder, Las Vegas

77 Sekunden. Das ist die handgestoppte Zeit, die man von der Rezeption der Resorts World zu seinem Zimmer im sechsten Stock braucht. Es muss Rekord sein in Las Vegas, mit großem Abstand; aus beiden Oceans-Eleven-Filmen (also dem mit Frank Sinatra 1960 und dem mit George Clooney 41 Jahre später) ist bekannt, dass Hotels in dieser Stadt wie Labyrinthe entworfen sind, damit man sich in ihnen verliert und möglichst viel Geld dort ausgibt.