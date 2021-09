Vulkanausbruch auf La Palma:Was Urlauber wissen müssen

Was Urlauber wissen müssen

Glühendes Gestein wird noch immer aus mehreren Schloten in die Luft geschleudert. Wann der Vulkan auf La Palma wieder zur Ruhe kommt, ist noch nicht absehbar.

Von Eva Dignös

Glühende Lava, 1000 Grad heiß, schiebt sich übers Land, über Wälder, Felder, Häuser. Die Bilder von der Kanareninseln La Palma sind dramatisch. Einer der zahlreichen Vulkane in der Bergkette Cumbre Vieja ist nach 50 Jahren der Ruhe wieder ausgebrochen. Welche Konsequenzen hat das für Touristen, die sich gerade auf der vor allem bei Wanderurlaubern beliebten Insel aufhalten? Und was ist mit Reisen in den nächsten Wochen und Monaten?

Kann man derzeit auf La Palma Urlaub machen?

Der Ausbruch betrifft nur einen Teil der Insel: Der Vulkan liegt im Südwesten in dünn besiedeltem Bergland, die Lava fließt Richtung Küste ab. Rund 6000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, darunter auch Ferienhausgäste. Straßen und Wanderwege wurden gesperrt - oder bereits vom Strom des glühenden Gesteins zerstört. Die übrigen Regionen der Insel sind bislang kaum beeinträchtigt, dort kann auch weiterhin Urlaub gemacht werden. Ausflüge Richtung Vulkan sind allerdings keine gute Idee: Die Behörden warnen ausdrücklich und haben das Gebiet weiträumig abgeriegelt, zu groß ist die Gefahr durch Asche und glühendes Gestein. Außerdem können giftige Dämpfe entstehen, wenn die Lava ins Meer fließt.

Ist der Flughafen geöffnet?

Der Airport liegt an der Ostküste, der Flugbetrieb läuft weitgehend normal. Sollte ein Flug wegen des Vulkanausbruchs storniert werden, muss die Airline entweder einen Ersatz anbieten oder das Geld erstatten. Eine Entschädigung hingegen gibt es nicht, auch nicht bei Verspätungen durch Asche und Qualm: Hier darf sich die Fluggesellschaft auf außergewöhnliche Umstände berufen, die sie nicht beeinflussen kann.

Dürfen Urlauber wegen des Vulkanausbruchs ihren Aufenthalt abbrechen oder eine geplante Reise stornieren?

Pauschalurlauber können den Vertrag kündigen, wenn die Durchführung der Reise "erheblich" beeinträchtigt ist, Stornogebühren fallen dann nicht an. Ist man bereits unterwegs, muss der Veranstalter den Rücktransport organisieren und das Geld für die nicht genutzten Leistungen zurückzahlen. Entscheidend ist allerdings das Stichwort "erheblich": "Es muss objektive Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung geben", sagt Reiserechtsanwalt Paul Degott, beispielsweise Sperrungen direkt am Urlaubsort oder eine schlechte Luftqualität durch Asche und Qualm. Ein "Angstgefühl im Bauch" genüge nicht als Rücktrittsgrund. Individualtouristen, die ihr Quartier direkt buchen, haben diese Absicherung nicht. Sie müssen versuchen, sich mit ihrem Vermieter zu einigen, wenn sie nicht reisen wollen.

Was ist mit Reisen in den kommenden Monaten?

Wie lange der Vulkan aktiv bleibt, ist nicht absehbar. Um kostenlos von einer Reise zurücktreten zu können, müsse es aber "eine begründete Prognose geben, dass der Urlaub nicht wie gebucht stattfinden kann", sagt Degott. Bei einer Reise in einigen Wochen oder Monaten sei das gar nicht möglich: Wer jetzt absagt, muss deshalb mit Stornokosten rechnen.