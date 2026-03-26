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Kanarische InselnAuf La Gomera kann man pfeifen

Lesezeit: 8 Min.

La Gomera ist vulkanischen Ursprungs: Die Roques, die steil aus der Landschaft ragen, sind erstarrte Magma-Säulen.
La Gomera ist vulkanischen Ursprungs: Die Roques, die steil aus der Landschaft ragen, sind erstarrte Magma-Säulen. Sonja Jordan/IMAGO/imagebroker

Überraschende Traditionen, wilde Wanderwege und jede Menge Grün: La Gomera hat sich viel von seinem Eigensinn bewahrt. Ein Besuch.

Von Eva Dignös

In der magischen Welt des Harry Potter gibt es Capacious Extremis, den Ausdehnungszauber. Er löst jedes Platzproblem, weil er dafür sorgt, dass selbst in der kleinsten Schachtel unendlich viel Stauraum zur Verfügung steht und zum Beispiel beim Reisen – wäre es nicht großartig? – der Koffer nie mehr zu klein ist fürs Gepäck. Auf La Gomera scheinen sie ihn zu beherrschen, diesen Zauber. Denn wie sonst ist es zu erklären, dass so viel hineinpasst in diese Insel? So viel Landschaft, so viel Wetter, so viele Kurven und an jeder eine andere Aussicht.

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