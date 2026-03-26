In der magischen Welt des Harry Potter gibt es Capacious Extremis, den Ausdehnungszauber. Er löst jedes Platzproblem, weil er dafür sorgt, dass selbst in der kleinsten Schachtel unendlich viel Stauraum zur Verfügung steht und zum Beispiel beim Reisen – wäre es nicht großartig? – der Koffer nie mehr zu klein ist fürs Gepäck. Auf La Gomera scheinen sie ihn zu beherrschen, diesen Zauber. Denn wie sonst ist es zu erklären, dass so viel hineinpasst in diese Insel? So viel Landschaft, so viel Wetter, so viele Kurven und an jeder eine andere Aussicht.