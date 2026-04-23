Der Anfang liegt in der griechischen Mythologie: Da entmannt der Gott Kronos seinen Vater Uranos und wirft dessen Genitalien südlich der Peleponnes, bei der Insel Kythera – heute Kythira –, ins Meer. Aus deren Schaum ersteht dann die Liebesgöttin Aphrodite. So hat es der italienische Renaissance-Maler Sandro Botticelli gemalt. Vom Wind Zephyr nach Osten geblasen, ging Aphrodite auf Zypern an Land.
Dem Geheimnis auf der SpurWie Kythera zum Inbegriff zügelloser Liebe wurde
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Im 18. Jahrhundert entfaltete sich um das griechische Kythera ein erotischer Mythos. Wie kam es dazu?
Von Rudolf von Bitter
Dem Geheimnis auf der Spur:Das Rätsel der Stigmata
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