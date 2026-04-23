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Dem Geheimnis auf der SpurWie Kythera zum Inbegriff zügelloser Liebe wurde

Lesezeit: 4 Min.

Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli: Der Legende zufolge ging die Göttin der Liebe auf Zypern an Land, und doch wurde Kythera zum Symbol ihrer Herrschaft.
Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli: Der Legende zufolge ging die Göttin der Liebe auf Zypern an Land, und doch wurde Kythera zum Symbol ihrer Herrschaft. H.Tschanz-Hofmann/IMAGO

Im 18. Jahrhundert entfaltete sich um das griechische Kythera ein erotischer Mythos. Wie kam es dazu?

Von Rudolf von Bitter

Der Anfang liegt in der griechischen Mythologie: Da entmannt der Gott Kronos seinen Vater Uranos und wirft dessen Genitalien südlich der Peleponnes, bei der Insel Kythera – heute Kythira –, ins Meer. Aus deren Schaum ersteht dann die Liebesgöttin Aphrodite. So hat es der italienische Renaissance-Maler Sandro Botticelli gemalt. Vom Wind Zephyr nach Osten geblasen, ging Aphrodite auf Zypern an Land.

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