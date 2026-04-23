Der Anfang liegt in der griechischen Mythologie: Da entmannt der Gott Kronos seinen Vater Uranos und wirft dessen Genitalien südlich der Peleponnes, bei der Insel Kythera – heute Kythira –, ins Meer. Aus deren Schaum ersteht dann die Liebesgöttin Aphrodite. So hat es der italienische Renaissance-Maler Sandro Botticelli gemalt. Vom Wind Zephyr nach Osten geblasen, ging Aphrodite auf Zypern an Land.