Von Sofia Glasl

Manchmal ist der Name sogar Programm, selbst wenn man ihn noch gar nicht kennt. „Curious Plants from the Forest of Matang, Sarawak, Borneo“ nannte die britische Malerin und Naturforscherin Marianne North ein Ölgemälde, das sie im Jahr 1876 angefertigt hatte. Als „curious plants“, also eigenartige, seltsame Pflanzen bezeichnete sie die darauf gezeigten Arten nicht etwa deshalb, weil sie im Dschungel von Südostasien kein Pflanzenbestimmungsbuch zur Hand gehabt hatte, sondern weil diese zu diesem Zeitpunkt noch nicht klassifiziert waren: Zwischen großblättrigem grünen und lilafarbenen Laub sind darauf blauschwarze Beeren und gelbe, kürbisartige Früchte zu sehen.