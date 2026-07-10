Neulich im „El Floridita“ in Havanna: Die Tische sind leer, am Tresen lehnen ein paar Kellner, die nichts zu tun haben, und dann sind da noch die vier Mitglieder der kubanischen Folklore-Band, die gähnend am Eingang stehen. Jetzt aber werden sie geschäftig, es naht ein Gast. Der Daiquiri wird zubereitet, die Band spielt „Lagrimas negras“ und, das muss sein, „Guantanamera“.