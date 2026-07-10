Neulich im „El Floridita“ in Havanna: Die Tische sind leer, am Tresen lehnen ein paar Kellner, die nichts zu tun haben, und dann sind da noch die vier Mitglieder der kubanischen Folklore-Band, die gähnend am Eingang stehen. Jetzt aber werden sie geschäftig, es naht ein Gast. Der Daiquiri wird zubereitet, die Band spielt „Lagrimas negras“ und, das muss sein, „Guantanamera“.
KubaUrlaub im Verfall
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Inflation, Mangelversorgung, Stromausfälle: Die Kubaner leiden unter dem Chaos. Und jetzt bleiben auch noch die Touristen weg.
Von Benedikt Peters
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