Zum Hauptinhalt springen

KubaUrlaub im Verfall

Lesezeit: 2 Min.

Inzwischen ein seltener Anblick: Touristen in einem amerikanischen Oldtimer am Malecón, der Uferpromenade von Havanna.
Inzwischen ein seltener Anblick: Touristen in einem amerikanischen Oldtimer am Malecón, der Uferpromenade von Havanna. Ramon Espinosa/AP/dpa

Inflation, Mangelversorgung, Stromausfälle: Die Kubaner leiden unter dem Chaos. Und jetzt bleiben auch noch die Touristen weg.

Von Benedikt Peters

SZ bei Google bevorzugen

Neulich im „El Floridita“ in Havanna: Die Tische sind leer, am Tresen lehnen ein paar Kellner, die nichts zu tun haben, und dann sind da noch die vier Mitglieder der kubanischen Folklore-Band, die gähnend am Eingang stehen. Jetzt aber werden sie geschäftig, es naht ein Gast. Der Daiquiri wird zubereitet, die Band spielt „Lagrimas negras“ und, das muss sein, „Guantanamera“.

Zur SZ-Startseite

MeinungKuba
:Der sozialistische Traum ist ausgeträumt

SZ PlusKommentar von Jan Heidtmann
Portrait undefined Jan Heidtmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite