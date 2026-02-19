Liebe geht durch den Magen, heißt es. In diesem Restaurant geht Licht durch den Magen: Von der Decke baumeln Lampen, deren Schirme aus Schweinemägen gefertigt wurden. Der Boden ist aus Lärchenholz, die Deckenverkleidungen sind aus handgefärbten Wollstoffen der Brunecker Textilfirma Moessmer, Tische und Stühle von Schreinern aus dem Tal. Die Inneneinrichtung des Restaurants „AlpiNN“ auf dem Gipfel des Kronplatz wurde vom Südtiroler Designer Martino Gamper entworfen. Fast noch ästhetischer als der Restaurant-Glaskasten, der über der Talabfahrt zu schweben scheint, ist der Blick nach draußen: Durch die raumhohen Panoramascheiben bestaunt man „die schönste Architektur der Welt“, wie der Stadtplaner Le Corbusier die Dolomiten nannte.
Lange galt Essen in Gipfelrestaurants als bloße Kalorienzufuhr zwischen zwei Abfahrten. Doch neuerdings wird auch in Skigebieten auf hohem Niveau gekocht – vor allem in Südtirol. Eine Genussfahrt zum Sternekoch Norbert Niederkofler.
Von Titus Arnu
