Von Jürgen Schmieder, Cabo San Lucas

Der Gemütszustand reiner Gelassenheit erreicht einen am dritten Abend an Bord der Norwegian Bliss: Ein junger Mann aus Zimbabwe fordert einen am Eingang des Buffet-Restaurants dazu auf, sich die Hände zu waschen. Nicht eindringlich oder gar böse; er ruft vielmehr im Rhythmus des Gute-Laune-Klassikers Don't Worry, Be Happy "Happy Happy, Waschi Waschi", und dann stimmt er die ersten Zeilen eines anderen Gute-Laune-Klassikers an, er singt: "In the jungle, the mighty jungle". Man wäscht sich die Hände, und dann tut man, was ein gelassener Mensch ohne Sorgen nun mal tut, wenn einer das hohe "Wiiiiiiiiii" erreicht; man singt die zweite Stimme: "A wimoweh, a wimoweh, a wimoweh."