28. Januar 2019, 09:59 Uhr Kreuzfahrten für Homosexuelle Dorothys Freunde

Kreuzfahrt mit Mottoparty und Travestieshow: Reedereien umwerben die schwul-lesbische Community.

Von Ingrid Brunner

Zwischen Golf Competition und Fitness stehen im Tagesprogramm der Queen Mary 2 stets die "Friends of Bill" - das Treffen der Anonymen Alkoholiker - sowie die "Friends of Dorothy". Im amerikanischen Sprachgebrauch gilt ein Friend of Dorothy als Synonym für schwuler Mann. Treffpunkt von Dorothys Freunden auf der Queen Mary 2 ist der Commodore Club. Wer sich als Zaungast dorthin begibt, sieht nichts Spektakuläres. Einfach nur Leute, die Cocktails trinken und sich angeregt unterhalten.

Nicht nur die Reederei Cunard hat erkannt, dass Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und Queers - kurz LGBTQ - eine interessante Klientel sind. Auch an Bord der Schiffe von NCL, Holland America, Carnival und Princess Cruises, von Crystal und Azamara Club Cruises treffen sich Dorothys Freunde - mehr noch: Sie sind gern gesehene Gäste. Die Community zu umwerben, habe weitreichende Vorteile - sowohl ökonomisch als auch sozial, erklärt John Tanzella. Er ist Präsident der International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA), dem Reiseverband der Schwulen und Lesben. Man pflege damit nicht nur eine loyale, wohlsituierte Zielgruppe, die Botschaft komme vielmehr auch bei deren Freunden und Familien an sowie all jenen, die für Gleichheit und Inklusion sind.

Auch der Brite Peter Jordan sieht das wirtschaftliche Potenzial der Zielgruppe: "Früher trafen sich LGBTQ-Personen bevorzugt an bestimmten Orten - in großen europäischen Städten oder an einigen Stränden, in Umgebungen, wo sie sich sicher fühlen und Gleichgesinnte in einer schwulenfreundlichen Umgebung kennenlernen konnten." Jordan ist Touristikberater. Im Auftrag der European Travel Commission hat er 2018 ein Handbuch zum LGBTQ-Reisesegment herausgebracht. Eine Erkenntnis: Je toleranter "reife" Gesellschaften seien, umso größer die Tendenz der Community, nun auch zu den gleichen Orten wie die Heteros zu reisen.

Kurz: LGBTQ ist raus aus der Nische. Gleichgeschlechtliche Paare in Hotels, am Strand, im Stadtbild sind zumindest in der westlich-aufgeklärten Gesellschaft Normalität. Nicht von ungefähr widmet die größte Reisemesse ITB dem LGBTQ-Reisemarkt seit Jahren viel Raum. Die Anthropologin Rika Jean-François setzt sich für Menschenrechte und Nachhaltigkeit auf Reisen ein - das Thema LGBTQ gehört für sie dazu. "LGBTQ-Reisen gehören weltweit zu den am schnellsten wachsenden Segmenten." Allein in Europa schätzt man die Zahl der LGTBQ-Touristen auf 23 Millionen.

Unter der Regenbogenflagge: Gäste auf der Mein Schiff 2. (Foto: Tui Cruises)

Als erste deutschsprachige Reederei hat Tui Cruises die Zeichen der Zeit erkannt und im Mai 2017 eine "Rainbow Cruise" veranstaltet. Die Fahrt ging von Mallorca nach Malta. Die Bild-Zeitung titelte "Kreuz und queer durchs Mittelmeer". Für Godja Sönnichsen, Pressesprecherin von Tui Cruises, ist die Rainbow-Kreuzfahrt lediglich eine von mehreren Themenreisen, mit denen die Reederei besondere Zielgruppen ansprechen will.

Andere bei deutschen Urlaubern beliebte Reedereien halten sich zum Thema LGBT bedeckt. Zahlen, wie viele homosexuelle Paare oder Singles unter den Passagieren sind, werden nicht erhoben. Verständlich: Welche Reederei wollte schon von sich in den Medien lesen, dass sie Listen führt zur sexuellen Orientierung ihrer Passagiere? So sagt Hanja Maria Richter von Costa lediglich: "Schwule und Lesben sind bei uns herzlich willkommen - auch wenn wir nicht explizit diese Zielgruppe bewerben." Auch Aida Cruises, der Marktführer in Deutschland, ist eher zugeknöpft. "Die Community der Gays und Lesbians hat von Beginn an Aida-Kreuzfahrten auch für sich entdeckt und gehört zu unserem Gästekreis ganz selbstverständlich dazu", erklärt Kathrin Heitmann von der Aida-Pressestelle. Ähnlich äußert sich Negar Etminan, Kommunikationschefin bei Hapag-Lloyd Cruises: "Wir sprechen mit unseren Schiffen anspruchsvolle Gäste aus dem gehobenen Luxussegment an", deren sexuelle Orientierung sei dabei Nebensache.

"Das Thema Kreuzfahrten ist sehr spannend für die Community", erklärt Thomas Bömkes, Berater zum Thema Diversity der ITB. Bömkes nennt Atlantis Cruises als Beispiel. Atlantis veranstaltet rein schwule Kreuzfahrten, chartert dafür Schiffe, etwa die Allure of the Seas mit Platz für bis zu 6300 Passagiere. Die Kreuzfahrt in die Karibik auf der Allure of the Seas vom 3. bis 10. Februar ist ausgebucht, ebenso wie die Kreuzfahrt vom 22. Februar bis zum 2. März auf der Oceania Marina in die Südsee. Peter Jordan sagt, Gay Cruises seien mittlerweile in der LGBTQ-Szene auf der ganzen Welt bekannt, "die Kunden nehmen einen Langstreckenflug in Kauf, um auf eine dieser Kreuzfahrten zu gehen".

Atlantis ist nur ein Anbieter von vielen, Bömkes zählt weitere auf, etwa Olivia Cruises, ein Veranstalter für lesbische Frauen. Auch Olivia chartert Schiffe, wie die MS Amsterdam für eine Alaska-Kreuzfahrt, oder die Star Legend für eine Japan-Tour. Auf die sehr junge, feierfreudige Zielgruppe zielen La Demence Cruise mit Sitz in Belgien und Open Sea Cruises in England. Das deutschsprachige Internetportal Gaytrotter bietet eine aktuelle Übersicht über derzeit buchbare schwule Kreuzfahrten weltweit. Auch eine deutschsprachige Gay Cruise ist darunter: 2020 will Spartacus Cruise auf dem Mittelmeer in See stechen, mit schwul-lesbischer Bühnenkultur, Szenepartys und Clubfeeling, wie es heißt.

Das Programm verspricht, was die Community sucht: Dicht an dicht abtanzen zu Technobeats; Dragqueens und Travestiekünstler heizen die Stimmung an; dazu Mottopartys mit viel Leder und Lack auf nackter Haut. "Eine Erfahrung, wie sie viele schwule Männer suchen", erklärt Peter Jordan. Die Community entwickelt schon länger Produkte für die eigene Zielgruppe. Doch die eine, in sich geschlossene Kundschaft gebe es nicht, sagt IGLTA-Präsident Tanzella: "Wie Heterosexuelle sind wir sehr unterschiedlich." Das Interesse reiche von Kultur- und Abenteuer- über Familien- bis zu Kulinarikreisen. Mit zunehmendem Alter reisten Männer gerne als Paare, mit gepflegtem Essen, gutem Wein und Unterhaltung, anstatt die Nächte durchzutanzen. Das ist dann die Lebensphase, in der sie sich wieder für die Queen Mary 2 oder andere konventionelle Kreuzfahrtschiffe entscheiden. Und sich im Commodore Club auf einen gepflegten Plausch treffen. Wichtig sei vor allem eines: "Wir wollen uns sicher und willkommen fühlen", sagt Tanzella.