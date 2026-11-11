Das amerikanische Kreuzfahrtschiff Odyssey war Ende 2024 mit dem Versprechen gestartet, dass man die komplette zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump an Bord und damit außerhalb der Vereinigten Staaten verbringen könne. Die Reederei hatte rückblickend jedoch den Preis – circa eine Viertelmillion US-Dollar in der einfachsten Kategorie – angesichts der (wegen Trump!) stark steigenden Treibstoffpreise zu niedrig angesetzt und sah sich nun genötigt, die Kreuzfahrt vorzeitig zu beenden.

Insofern haben die mehr als 5000 Passagiere, die unlängst an Bord der Oasis of the Seas waren, eigentlich wenig Grund zu klagen. Was sie trotzdem nicht davon abgehalten hat, Social Media wahlweise wehleidig vollzujammern oder trotzig vollzumeckern, denn schließlich haben sie nicht zu 100 Prozent ihren Willen bekommen. Dabei hat das Kreuzfahrtschiff pünktlich in Cape Liberty bei New York abgelegt. Die Reise hat auch wie gebucht sieben Tage gedauert. Lediglich bei der Route hat es eine kleine Anpassung gegeben: Die Oasis of the Seas fuhr aufgrund von stürmischem Wetter nicht, wie ursprünglich geplant, nach Süden auf die Bahamas. Sondern in Richtung Norden, nach Nova Scotia. Den Passagieren wurde das zwölf Stunden vor der Abfahrt mitgeteilt. Da waren etliche von ihnen bereits in der Anreise nach New Jersey begriffen, ihre Koffer also gepackt und verstaut.

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Anderen gelang es noch, rasch eine Wollmütze und ein paar Handschuhe zu den Bikinis und Badehosen zu packen und in einen Anorak zu schlüpfen, weil es allein in einem leichten Sommerkleid oder in Shorts und Poloshirt womöglich doch ein bisschen frisch geworden wäre auf der kanadischen Halbinsel.

Aber gerade deshalb wurde der Trip – und obwohl ein Landgang in Halifax inkludiert war, eine Stadt, die es wohl nie auf die legendäre Top-Reiseziele-des-Jahres-Liste des „Lonely Planet“ schaffen wird – für sie zu einem Abenteuer, das sie wahrscheinlich nie vergessen werden. Anders, als wenn sie wie geplant die Bahamas angelaufen hätten, die mindestens so langweilig und trostlos sind wie die Malediven und die Seychellen zusammengenommen. Und was sie nicht alles an Bord verpasst hätten während der beiden Landgänge, die auf den Bahamas vorgesehen waren. Schließlich verfügt die Oasis of the Seas allein über zwei Dutzend Restaurants, da muss man sich ranhalten binnen einer Woche.

Einige Kreuzfahrtanbieter haben die Zeichen der Zeit längst erkannt: Ihre Schiffe fahren einfach auf die hohe See hinaus, ein Hafen wird nicht angelaufen. Das spart Liegegebühren, Stress mit den Einheimischen. Und bewahrt die Kundschaft vor Enttäuschungen.