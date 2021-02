Sind unbeschwerte Kreuzfahrten bald wieder möglich? Vor allem US-amerikanische Reedereien - hier ein Schiff in Florida - wollen ab Juli eine Impfpflicht einführen.

Von Martina Kind

Gerade einmal eine Handvoll Kreuzfahrtschiffe sind aktuell in Europa unterwegs; die meisten von ihnen um die Kanaren. An Bord darf nur, wer einen negativen Covid-19-Test vorweisen kann. Für die Crewmitglieder indes gelten noch strengere Regeln. Vor ihrem ersten Arbeitseinsatz müssen sie sich selbst isolieren, bei einigen Reedereien bis zu 14 Tage. Erst, wenn der PCR-Test erneut negativ ausfällt, dürfen sie ihren Dienst antreten. Das klingt sicher - wiederholt aufgetretene Corona-Infektionen von Passagieren und Crewmitgliedern zeigen aber, dass das Virus allen Schutzmaßnahmen zum Trotz doch häufig einen Weg aufs Schiff findet. Vor gut zwei Wochen meldete Tui Cruises vier Infizierte an Bord der Mein Schiff 2. Auch die Kreuzfahrtbranche beschäftigt sich deshalb mit der Frage: Sollte eine Impfpflicht den Corona-Test ersetzen?