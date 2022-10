Von Florian Sanktjohanser

Ach ja, den Helm habe er vergessen, sagt Hubert Ardisson am Handy. Und richtig, ein Schloss fehle auch. "Kein Problem, in 20 Minuten bin ich am Hotel." Eine Stunde später steige ich aufs Rennrad, ohne Helm und Schloss. Mediterranes Laissez-faire, denke ich, was soll's? On y va, los geht die große Tour de Corse!