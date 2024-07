Von Sofia Glasl

Der Reiz von Legenden liegt mitunter darin, dass Fakt und Fiktion im Laufe der Zeit so miteinander verschwimmen, dass sie kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Zugegeben, da schwingt auch ein wenig Wunschdenken mit: Wenn Robin Hood mit Mut und Bogenschießen für Gerechtigkeit sorgen konnte, müsste das doch auch für unsereins irgendwie möglich sein. Kein Wunder also, dass Mythenjäger hartnäckig versuchen, die realen Vorbilder und Orte ausfindig zu machen – und dabei manchmal auch absichtlich wieder ins Fantasieren geraten, etwa wenn „Game of Thrones“ in der Andalusischen Wüste verfilmt wird oder Fantasy-Hochzeiten in Mont-Saint-Michel in Frankreich stattfinden. Die Inselgemeinde diente in der „Herr der Ringe“-Trilogie als Vorbild für die weiße Felsenstadt „Minas Tirith“, und wenn es den Ort gibt, darf man ja wohl auch von Elben träumen.