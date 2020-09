Von Ingrid Brunner

Ursprünglich kommen die Mandelkekse aus der Provinz Prato. Doch Cantuccini oder Cantucci werden in ganz Italien und darüber hinaus geschätzt. Der 83 Jahre alte Roberto Buonamici, Seniorchef der Pasticceria in der Via dell'Orto in Florenz, backt sie nach einem Rezept seines Vaters. Stolz zeigt er dessen Rezepteheft, das mehr als hundert Jahre alt und schon recht brüchig ist. "Nur Zucker, Orangenschale, Salz, Mandeln und Eier kommen in den Teig, zwölf Minuten backen - fertig." So einfach ist es natürlich nicht, deshalb gibt der Senior sein Wissen in Backkursen weiter. Längst führt Tochter Rossella das Geschäft, aber die Workshops macht Roberto mit Hingabe.

Anmeldung: info@pasticceriabuonamici.it