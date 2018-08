8. August 2018, 18:51 Uhr Kommentar Schatten überm Land

Die Türkei ist ein schönes Urlaubsland. Und diesen Sommer auch wieder gut gebucht. Das ist erfreulich für die Menschen, die von den Gästen leben. Trotzdem ist es nicht richtig, einfach zur Normalität zurückzukehren.

Von Monika Maier-Albang

Es ist schade um dieses Land, das ja nicht nur ein schönes Urlaubsland ist. Die Türkei hat traumhafte Strände wie die Dünenlandschaft von Patara oder den hellen Kies von Ölüdeniz, der das Wasser türkis wirken lässt. Die Sinterterrassen in Pamukkale sind wieder strahlend weiß, das Wetter ist stabil freundlich, die Gastgeber sind es auch. Und doch liegt ein dunkler Schleier über der Türkei. Ihr Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Gefolgsleute von der AKP, einst Hoffnungsträger für das Land, haben es zu einem düsteren Ort für alle Andersdenkenden werden lassen.

Gerade zieht der Tourismus in der Türkei wieder an. Nicht nur die russischen, auch deutsche Gäste buchen wieder. Das ist erfreulich für die Menschen, die von den Urlaubern leben. Und natürlich lässt es sich nach wie vor schön und unbeschwert an den Küsten von Antalya bis Bodrum liegen - nur blendet man damit die Realität aus. Man kann nicht einfach zur Normalität zurückkehren, schulterzuckend den Verlust von Rechtsstaatlichkeit hin- und gleichzeitig das Geschenk eines vom türkischen Staat subventionierten Fluges annehmen. Man tut den inhaftierten Kritikern des Regimes, der Meinungsfreiheit, den Resten der Demokratie damit keinen Gefallen. Die einzige Möglichkeit, die ein Urlauber hat, Einfluss auf die Politik eines Landes zu nehmen ist: Geldentzug. Was ja nicht gleichbedeutend sein muss mit Liebesentzug.

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für die Türkei gerade entschärft. Das ist ein nachvollziehbarer Schritt, weil die Türkei den Ausnahmezustand aufgehoben hat - de facto allerdings besteht er in Notstandsgesetzen fort. Es sei weiterhin von einem "erhöhten Festnahmerisiko auszugehen", stellt die Behörde fest. Betroffen seien "insbesondere, aber nicht ausschließlich deutsche Staatsangehörige mit engen privaten und persönlichen Bindungen in die Türkei. Auch geringfügige, den Betroffenen unter Umständen gar nicht bewusste oder lediglich von Dritten behauptete Berührungspunkte" mit der Gülen-Bewegung könnten für eine Festnahme ausreichen. Das ist eine wohltuend klare Sprache. Und eigentlich ja auch Warnung genug.