Mitten in ... Cherai Beach

Das Englisch der Inder kann ungeübte Touristinnenohren schon einmal herausfordern. Man denke nur an das "R", mit dem die subkontinentale Aussprache den Versuch des Verstehens mitunter überrollt wie eine große Welle den Strand. Wie gut, dass es den jungen Kellner im Hotelrestaurant gibt. Er ist ein Sprachgenie, möchte unbedingt Deutsch lernen. "FC Bayern. Servus. Hat es geschmeckt?" Jeden Morgen begrüßt er die Gäste freundlich, fragt nach den Plänen und erzählt, dass es in der Woche zuvor so stark geregnet habe, weshalb Schulen und Kirchen geschlossen bleiben mussten. Manchmal aber klappt die Verständigung nicht auf Anhieb. "Was ist supersweet auf deutsch?" "Pappsüß." "Ah, Eichhörnchen sind pappsüß." Irgendwann will man wissen, wie der junge Mann heißt. "Akshay", sagt der Deutschliebhaber, "aber sagen Sie einfach Axel zu mir."

Karin Kampwerth

SZ vom 24. Januar 2020