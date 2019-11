Mitten in ... Berfa

Raststätte Berfa an der Autobahn 5 in Nordhessen. Eine schwarze Karosse deutscher Provinenz rollt auf den Parkplatz, viel Chrom, dunkle Scheiben, russisches Kennzeichen. Ein finster aussehender Mann steigt aus, zwei bullige, ziemlich furchteinflößende Hunde tun es ihm nach. Andere Parkende schließen lieber schnell Türen und Fenster. Man weiß ja nie. Dem Trio würde man ungern auf dem Trottoir begegnen, tagsüber nicht und nachts gleich dreimal nicht. Die Vierbeiner müssen Gassi. Auf dem Rasen hinterlässt jeder von ihnen einen Haufen von erstaunlicher Größe. Der finstere Mann bleibt stehen, nestelt in der Hosentasche. Was, um Himmels willen, sucht der denn? Er zieht zwei Plastiktütchen hervor, nimmt sorgfältig jeden Krümel der Haufen auf. Und entsorgt sie, wie es sich bekanntlich gehört, im Abfallkübel.

Susanne Höll

SZ vom 8. November 2019