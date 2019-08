Mitten in ... London

Wenn es ausnahmsweise mal heiß ist, treffen sich gefühlt alle Bewohner Londons im Hampstead Heath, einem Park auf einem Hügel im Nordwesten der Stadt, genauer: in den dortigen Swimming Ponds. Die Badeteiche - drei an der Zahl und aufgeteilt in einen für Männer, einen für Frauen und einen für alle Tierchen und Pläsierchen - sind der Spot zum Glotzen und Abhängen. Hampstead Heath und seine romantischen Teiche sind so populär, dass sie ständig in Filmen vorkommen und deshalb immer noch populärer werden. All jenen, die den Massen entgehen wollen, sei gesagt: Der Lido ist viel hipper - ein rund ums Jahr geöffnetes, ungeheiztes Freibad am Fuße des Heath. Wer hier nicht nur im Sommer bei 25, sondern auch im Winter bei 15 Grad schwimmt, der ist angekommen. Die Teiche sind für alle. Der Lido nur für Auserwählte.

Cathrin Kahlweit

SZ vom 16. August 2019