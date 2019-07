Mitten in ... Esquinzo

Cluburlaub, das klingt nach Sangria-Eimer und Einheitslook. Die Erwartungen derer, die sich lieber mit dem Auto durch schottische Nebelfronten schieben würden, tendieren gegen Nullkommajosef - so drückt sich ein Österreicher an der Bar aus, der auch nicht ganz so überzeugt ist von dieser Urlaubsform. Umso größer die Überraschung: Die Anlage in Esquinzo auf Fuerteventura gleicht einem Paradies, mit einem Dreierlei aus Blau (Pool, Meer, Himmel). Und, verblüffend: Auch Promipärchen urlauben an diesem Ort, wo es mehr Achter- als Zweiertische gibt. Die schönen Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann jedenfalls scheinen sich nicht unwohl zu fühlen im Gewusel um die Büffets. Überhaupt: Die putzigen Atlashörnchen auf der Mauer zum Meer werden öfter fotografiert als die beiden. Zum Dank gibt's Gurkenscheiben. Also für die Tiere.

Bernhard Blöchl

SZ vom 26. Juli 2019