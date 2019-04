Mitten in ... Portland

Großer Vorteil, wenn man zum ersten Mal in die USA reist: Man meint, alles zu kennen. Feuertreppen, Fenster zum Hochschieben - hundertmal gesehen in Filmen und Serien. Großer Nachteil: Man meint, alles zu kennen. Und steht dann in der Dusche im neuen Apartment und bringt das Wasser einfach nicht dazu, oben aus dem Duschkopf zu fließen und nicht unten in die Wanne zu laufen. Ziehen hilft nicht, drücken nicht. Da ist kein Hebel, kein Schalter. Auch nicht an der Wand beim Waschbecken. Und nicht neben dem Klo. Irgendwann badet man notgedrungen, setzt im Kopf Nachrichten an die Vermieter auf, möglichst ohne saudoof zu klingen, hello, just one question... Doch zum Glück gibt es das Internet - und ein Video mit dem Google-optimierten Titel "Dusche USA verstehe ich nicht". Man zieht an der Armatur. Direkt am Wasserhahn, wo es rausfließt. Danke.

Elisa Britzelmeier

SZ vom 26. April 2019