Mitten in ... München

Eine Riesen-Wasser-Pumpgun. Neonorange und weiß, ein echt fettes Teil. Die Viertklässler auf ihrem Stadtausflug nähern sich vorsichtig. Fachgespräche: "Die geht krass weit." "Mein Cousin hat auch so eine." Aber wem gehört die jetzt bloß? Und warum liegt sie hier am Viktualienmarkt einfach so herum, auf dem Tresen eines Grill-Imbisses? Vielleicht hat sie einer der Besucher vergessen, die warm eingepackt an den Tischen draußen sitzen? Ein Junge wagt sich einen Schritt näher, um das monströse Gerät zu inspizieren. Da schießt aus dem Lokal ein älterer Bayer heraus. Anscheinend vom Personal. Speckige Lederhose, funkelnde Augen. Er packt die Waffe, ruft: "Hasta la vista, Baby!" Schreckgeweitete Schüleraugen. Dann zielt er - auf ein Taubenpärchen, das sich gerade auf einem Tisch niederlassen wollte und nun aufgeregt davonflattert.

Mareen Linnartz

SZ vom 1. März 2019