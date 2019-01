Mitten in ... Ostrava

Die Straßenbahnen in der tschechischen Industriestadt Ostrava quietschen und rumpeln. Dass der Fahrkartenautomat an der Haltestelle nur Münzen akzeptiert und keine Karten, wundert mich überhaupt nicht. Ich steige ohne Ticket ein. Bevor sich hinter mir die Türen schließen, springt ein Kontrolleur in den Wagen. Ich lese angestrengt die Anweisungen am Entwerter im Waggon und krame nach einem Ticket, das ich nicht habe. Der Herr tritt auf mich zu und fragt: Möchten Sie eine Fahrkarte kaufen? Unbedingt will ich das. Ganz einfach, sagt er: Sie halten Ihre Geldkarte an das Gerät und es zieht automatisch den Fahrpreis ein. Kontaktlos. Ich scheitere mit meiner deutschen EC-Karte. Der Kontrolleur guckt mitleidig. Mit der Kreditkarte funktioniert es. Ich bin beeindruckt. Am Gerät klebt ein Schild: Gesponsert von der EU.

Viktoria Großmann

SZ vom 25. Januar 2019