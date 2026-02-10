Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDer riesige Gott

Er wird zu den sieben Weltwundern der Antike gezählt: der Koloss von Rhodos. Doch wie hat er ausgesehen, wie war er konstruiert – und wo stand er wirklich?

Von Leon Frei

„Wahrlich, was die Leute von diesem Koloss erzählen, ist sehr sonderbar. (…) Sie sagen nämlich, dass jener Koloss im Meer stand und den rhodischen Hafen betrachtete. Er stand spreizbeinig auf beiden Seiten am Eingang, so hoch aufgerichtet, dass die Schiffe, welcher Größe und Höhe auch immer, mitten durch die Schenkel unter seinem Leib hineinfuhren.“

