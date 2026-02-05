„Wahrlich, was die Leute von diesem Koloss erzählen, ist sehr sonderbar. (…) Sie sagen nämlich, dass jener Koloss im Meer stand und den rhodischen Hafen betrachtete. Er stand spreizbeinig auf beiden Seiten am Eingang, so hoch aufgerichtet, dass die Schiffe, welcher Größe und Höhe auch immer, mitten durch die Schenkel unter seinem Leib hineinfuhren.“
Dem Geheimnis auf der SpurDer riesige Gott
Lesezeit: 4 Min.
Er wird zu den sieben Weltwundern der Antike gezählt: der Koloss von Rhodos. Doch wie hat er ausgesehen, wie war er konstruiert – und wo stand er wirklich?
Von Leon Frei
Dem Geheimnis auf der Spur:Der Code der eisernen Maske
Wer war der verhüllte Gefangene? Ein entschlüsselter Brief von Louis XIV. scheint erste Hinweise zu geben. Doch noch fehlt die Decodierung eines entscheidenden Wortes.
Lesen Sie mehr zum Thema