Von Josef Scheppach

Das Jerónimos-Kloster in Lissabon ist ein bemerkenswertes architektonisches Werk aus dem 16. Jahrhundert und ein „Must-see“ für Touristen. Im Querschiff des Sakralbaus thront ein von zwei Marmor-Elefanten gestützter Sarkophag, dessen seltsame Inschrift sich nur Lateinkundigen erschließt. Übersetzt lautet das Epitaph: „Wenn das Gerücht stimmt, liegt in diesem Grab Sebastus begraben.“ Die Zweifel, dass hier tatsächlich der Monarch bestattet wurde, haben einen triftigen Grund: Niemand hatte Sebastião, der von 1557 bis 1578 der 16. König von Portugal war, sterben sehen. Und niemand weiß, was mit seinem Leichnam tatsächlich geschehen ist.