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Dem Geheimnis auf der SpurHimmlers Schädelkult

Lesezeit: 3 Min.

Der SS-Sarkophag für den vermeintlichen Schädel König Heinrichs I. bei der Öffnung im Jahr 1948. Zu erkennen ist die ausgearbeitete Kopfnische nach mittelalterlichem Vorbild.
Der SS-Sarkophag für den vermeintlichen Schädel König Heinrichs I. bei der Öffnung im Jahr 1948. Zu erkennen ist die ausgearbeitete Kopfnische nach mittelalterlichem Vorbild.
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Ortsaktenarchiv, Heinz Kittel./Landesamt für Denkmalpflege und

Die Nationalsozialisten wollten König Heinrich I. als Vorkämpfer des Germanentums feiern. Doch in seiner angeblichen Begräbnisstätte fehlten die Gebeine. Das hatte makabre Folgen.

Von Josef Scheppach

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2. Juli 1936: Begleitet von „weihevollen Fanfarenklängen der altdeutschen Luren, gespielt von Männern der SS, waren 1200 Männer aller nationalsozialistischen Gliederungen im Kirchenschiff“ der St.-Servatius-Kirche in Quedlinburg angetreten. „Am Donnerstagmittag“, so das Schwedter Tagblatt, „traf der Reichsführer SS Himmler, mit den Ehrengästen, von der Wigbert Krypta kommend, ein und schritt die Front der angetretenen SS-Formationen ab.“

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:Schwein vor Gericht

Im Jahr 1386 versammelten sich in der Normandie viele Menschen, um eine Hinrichtung zu sehen. Sterben musste eine Sau.

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