2. Juli 1936: Begleitet von „weihevollen Fanfarenklängen der altdeutschen Luren, gespielt von Männern der SS, waren 1200 Männer aller nationalsozialistischen Gliederungen im Kirchenschiff“ der St.-Servatius-Kirche in Quedlinburg angetreten. „Am Donnerstagmittag“, so das Schwedter Tagblatt, „traf der Reichsführer SS Himmler, mit den Ehrengästen, von der Wigbert Krypta kommend, ein und schritt die Front der angetretenen SS-Formationen ab.“
Dem Geheimnis auf der SpurHimmlers Schädelkult
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Die Nationalsozialisten wollten König Heinrich I. als Vorkämpfer des Germanentums feiern. Doch in seiner angeblichen Begräbnisstätte fehlten die Gebeine. Das hatte makabre Folgen.
Von Josef Scheppach
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