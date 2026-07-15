Matthias Ballweg vom Deutschen Alpenverein hat untersucht, was der Klimawandel für Hüttenbetreiber und Bergsteiger bedeutet. Die Prognose ist finster, doch es gibt auch Grund zur Hoffnung.

Matthias Ballweg ist Vorsitzender der Sektion Oberland des Deutschen Alpenvereins und Ökonom mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Zusammen mit seinem Mitautor Bertram Kloss ist er unter anderem dem Wassermangel am Watzmannhaus, dem schmelzenden Permafrost an der Stüdlhütte am Großglockner und dem Gletscherschwund am Taschachhaus nachgegangen. Die Autoren haben mit Forscherinnen, Hüttenwirten und Alpinistinnen gesprochen – und schließlich das Buch „Die letzte Hütte der Alpen“ im Rother-Verlag veröffentlicht. Ein Gespräch über das Ende der Bequemlichkeit und den neuen Reiz der Berge.