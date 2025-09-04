Klimawandel und Wohnmobil sind längst eine Symbiose eingegangen. Ob das nun gut ist oder nicht, zeigt sich zum Beispiel am Gardasee.

Glosse von Dominik Prantl

Mein Gott, der Tourismus, ein derart schnelllebiges Geschäft in diesen Zeiten voller Wandel, dass man beim Schreiben Angst hat, jede dieser Zeilen könnten nach dem Tippen schon wieder veraltet sein. Kaum haben etwa die Italiener ihre Uferbestände mit reichlich Domizilen für deutsche Gäste zubetoniert, redet auf einmal das halbe Land über Coolcation als Trend oder verkriecht sich in den klimatisierten Camper. Am Gardasee zum Beispiel herrscht trotz des Sommers ein Heulen und Zähneklappern, dass es zum Fürchten ist.