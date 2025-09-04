Mein Gott, der Tourismus, ein derart schnelllebiges Geschäft in diesen Zeiten voller Wandel, dass man beim Schreiben Angst hat, jede dieser Zeilen könnten nach dem Tippen schon wieder veraltet sein. Kaum haben etwa die Italiener ihre Uferbestände mit reichlich Domizilen für deutsche Gäste zubetoniert, redet auf einmal das halbe Land über Coolcation als Trend oder verkriecht sich in den klimatisierten Camper. Am Gardasee zum Beispiel herrscht trotz des Sommers ein Heulen und Zähneklappern, dass es zum Fürchten ist.
- Am Gardasee herrscht ein "bitterer Sommer", weil deutsche Touristen wegen hoher Preise ausbleiben und stattdessen Nordeuropäer auf Campingplätzen ihr Billigbier trinken.
- Klimawandel und Wohnmobile gehen eine Symbiose ein, da längere warme Perioden die Camping-Saison verlängern und gleichzeitig den Klimawandel beschleunigen.
- Campingplätze am Bodensee bleiben bis zum 15. Oktober geöffnet, da sich dort seit den Achtzigerjahren die Sommer verlängert und die Nebelstunden halbiert haben.
Klimawandel und Wohnmobil sind längst eine Symbiose eingegangen. Ob das nun gut ist oder nicht, zeigt sich zum Beispiel am Gardasee.
