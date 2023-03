Wintersport in Vorarlberg

In die Berge, ohne dem Birkhuhn durchs Revier zu fahren: Im viel besuchten Kleinwalsertal wird mit umfassender Besucherlenkung versucht, Konflikte zwischen Natur und Menschen zu vermeiden. Das könnte zum Vorbild für ähnliche Hotspots werden.

Von Titus Arnu

Wumm! Die Schneedecke macht ungute Geräusche. Es hört sich an wie ein kurzer Donnerschlag. Da, schon wieder: wumm! Die Südhänge unterhalb der Ochsenhofer Köpfe liegen voll in der Sonne, einige Stellen gelten als typisches Lawinengelände. Wenn der Schnee wummt, ist das ein deutliches Alarmzeichen. Frank Drechsel bleibt aber gelassen. Der Skitouren-Guide aus Baad im Kleinwalsertal kennt hier jeden Stein und jede Schneeverwehung bestens und weiß, dass unter den aktuellen Bedingungen keine große Gefahr herrscht. Also weiter.