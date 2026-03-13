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Umnutzung von GotteshäusernTurnen in der Kirche

Lesezeit: 2 Min.

In der belgischen Stadt Gent ist die Kunsthal Gent in einer ehemaligen Klosterkirche untergebracht.
In der belgischen Stadt Gent ist die Kunsthal Gent in einer ehemaligen Klosterkirche untergebracht. Michiel De Cleene

In Deutschland werden auf absehbare Zeit Tausende Kirchen leer stehen. Was kann man damit anfangen?

Von Laura Weißmüller

Die jungen Menschen haben an diesem Samstagnachmittag in Berlin alle ein Ziel: Sie strömen zum Eingang der St.-Agnes-Kirche in Kreuzberg. Deren Architektur kündigt sich bereits von Weitem an: Als hätte ein Riese mit Bauklötzen gespielt, streckt sich ein rechteckiger Glockenturm neben einem Quader akkurat in die Höhe.

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Die Grauenhaftigkeit im Bauwesen ist gewaltig. Überall? Nicht dort, wo Menschen für bezahlbare, soziale und kreative Wohnungsprojekte gekämpft haben. Vier mutmachende Beispiele – und warum jetzt ihre Stunde schlägt.

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