Die jungen Menschen haben an diesem Samstagnachmittag in Berlin alle ein Ziel: Sie strömen zum Eingang der St.-Agnes-Kirche in Kreuzberg. Deren Architektur kündigt sich bereits von Weitem an: Als hätte ein Riese mit Bauklötzen gespielt, streckt sich ein rechteckiger Glockenturm neben einem Quader akkurat in die Höhe.
Umnutzung von GotteshäusernTurnen in der Kirche
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In Deutschland werden auf absehbare Zeit Tausende Kirchen leer stehen. Was kann man damit anfangen?
Von Laura Weißmüller
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