Die jungen Menschen haben an diesem Samstagnachmittag in Berlin alle ein Ziel: Sie strömen zum Eingang der St.-Agnes-Kirche in Kreuzberg. Deren Architektur kündigt sich bereits von Weitem an: Als hätte ein Riese mit Bauklötzen gespielt, streckt sich ein rechteckiger Glockenturm neben einem Quader akkurat in die Höhe.