5. Juni 2019, 18:51 Uhr Kinderprogramm in Sulden Ist doch kinderleicht

Klettern, wandern, planschen, basteln - Hauptsache draußen: Die Ortler-Region bietet Bergurlaub mit Angeboten für die ganze Familie. Beispielsweise mit Schnupper-Kletterkursen, Baumhäusern und Pfaden zum Barfußlaufen für die Kleinen.

Von Stefan Fischer

Klettern will geübt sein. In der gesamten Ortlerregion gibt es eine ganze Reihe sehr schöner Touren, sie verlangen Kletterern jedoch eine entsprechende Erfahrung ab.

Und man muss überhaupt erst einmal auf den Geschmack kommen. Die Alpinschule Ortler in Sulden bietet im Juli und August jeweils mittwochs im Klettergarten Langenstein fünfstündige Schnupper-Kletterkurse für Kinder an (Kosten: 25 Euro, Klettergurt und Helm werden bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt; info@ortlergebiet.it). Üben kann man von diesem Sommer an überdies in einem neuen Klettergarten in Trafoi, der sich explizit an Kinder und Jugendliche richtet. Seiltechniken sowie Trittsicherheit können direkt am Fels geübt werden. Wer möchte, kann mit einem Flying Fox trockenen Fußes in den Klettergarten sausen, quer über einen Gebirgsbach hinüber.

Im Bärenbad in Sulden geht es unterdessen explizit darum, nass zu werden oder zumindest nasse Füße zu bekommen. Die Anlage nutzt die natürlichen Gegebenheiten rund um einen Wasserfall, errichtet ist sie ausschließlich aus Naturmaterialien. Die Becken und Bäder orientieren sich am Kneipp'schen Prinzip, sie sind jedoch vor allem ein Spaß für Kinder. Es gibt Armbäder, Barfußpfade, ein Baumhaus und eine Naturarena.

Wer unter kundiger Anleitung eine Expedition in die Natur unternehmen möchte, kann sich einer Familienwanderung im Nationalpark Stilfserjoch anschließen. Von Mitte Juli bis Mitte August können Kinder bei der Tour immer dienstagvormittags Ameisen beobachten, in einem Gebirgsbach planschen und den Waldboden erfühlen. Treffpunkt ist das Nationalparkhaus Naturatrafoi. Von dort starten auch geführte Touren mit Förstern, um Bartgeier beim Brüten zu beobachten (12. und 19. Juni, 14.30 Uhr). Wer selbst etwas basteln möchte aus Zapfen, Steinen, Moosen, Nüssen, Filz und dergleichen, trifft sich ebenfalls in diesem Nationalparkhaus, jeden Donnerstag bis Ende Juli um 14.30 Uhr zur Naturwerkstatt Wuschelpuschel.

Leichte Familienwanderungen kann man von jedem Dorf der Ortlerregion aus starten. In Sulden gibt es einen pädagogischen Kinderlernpfad, der hilft, motorische Fähigkeiten und die Konzentration zu schulen.