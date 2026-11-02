Den Spruch hat jeder und jede schon mal gelesen, auf Tassen, T-Shirts, Postern und sonstigen Souvenirs: „Keep calm and carry on“ steht da, auf Deutsch: „Bleib ruhig und mach weiter“. Es ist ein Motto, das genau die richtigen Zutaten hat, um zu einem globalen Hype zu werden: knackig, motivierend, im Grunde universell, anpassbar. In der Welt – vor allem in der digitalen – existieren inzwischen x-tausend Versionen davon. Mal sind diese humorvoll-makaber („Keep calm and avoid zombies“), mal von Herzen gemeint („Keep calm and drink coffee“), mal passiv-aggressiv („Keep calm and do not kill anyone“), mal bairisch („Keep calm and ein Prosit“). Die Liste ist lang – und der Platz für die ganz persönliche Fortsetzung ewig, nur zu.