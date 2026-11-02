Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurEinfach durchhalten?

Lesezeit: 3 Min.

Bleib ruhig und mach weiter – das Motto mit Zeug zum globalen Hype.
Bleib ruhig und mach weiter – das Motto mit Zeug zum globalen Hype.
xlogin991x via imago-images.de/IMAGO/Pond5 Images

Der weltbekannte Spruch „Keep calm and carry on“ ist nicht das Produkt einer hippen PR-Agentur, sondern ein Propagandasatz aus düsteren Jahren. Was es damit auf sich hat.

Von Francesca Polistina

SZ bei Google bevorzugen

Den Spruch hat jeder und jede schon mal gelesen, auf Tassen, T-Shirts, Postern und sonstigen Souvenirs: „Keep calm and carry on“ steht da, auf Deutsch: „Bleib ruhig und mach weiter“. Es ist ein Motto, das genau die richtigen Zutaten hat, um zu einem globalen Hype zu werden: knackig, motivierend, im Grunde universell, anpassbar. In der Welt – vor allem in der digitalen – existieren inzwischen x-tausend Versionen davon. Mal sind diese humorvoll-makaber („Keep calm and avoid zombies“), mal von Herzen gemeint („Keep calm and drink coffee“), mal passiv-aggressiv („Keep calm and do not kill anyone“), mal bairisch („Keep calm and ein Prosit“). Die Liste ist lang – und der Platz für die ganz persönliche Fortsetzung ewig, nur zu.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Sexskandal am Kaiserhof

1891 soll es auf einem Jagdschloss im Grunewald zu einer sehr freizügigen Party gekommen sein. Die Folgen waren gravierend. Und eine Frage ist bis heute ungeklärt.

SZ PlusVon Josef Scheppach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite