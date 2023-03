Bodnath-Stupa in Kathmandu

Von Titus Arnu

Gebetsfahnen flattern im Wind, es riecht nach Räucherstäbchen, über dem Platz schwirrt eine Wolke aus Tauben. In den Läden rund um den Bodnath-Stupa bieten Händler Wimpel, Kerzen, Mineralien, Tee und Tücher an. Es ist eine Atmosphäre irgendwo zwischen fröhlichem Rummelplatz und magischem Kraftort, und diese spezielle Stimmung lässt kaum einen Besucher unberührt. Das liegt vor allem an den inbrünstig betenden Menschen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit die Kuppel rituell umrunden, immer im Uhrzeigersinn. Manche werfen sich alle paar Meter nieder, andere robben die ganze Runde auf dem Bauch. Junge Mönche rasen im Stechschritt im Kreis, um sich dem Nirwana möglichst effektiv anzunähern.

Der weiß-goldene Bodnath-Stupa in Kathmandu ist eines der wichtigsten Heiligtümer des Buddhismus und Weltkulturerbestätte. Die Kuppel ist 36 Meter hoch, die 40 Meter breite Anlage steht auf drei 20-eckigen Sockeln, die von oben gesehen wie ein Mandala wirken. Die vier forschenden Augen des Buddha blicken in alle Himmelsrichtungen. Der Turm symbolisiert die 13 Stufen ins Nirwana, 108 Kultbilder repräsentieren verschiedene Schutzgottheiten.

Viele Exil-Tibeter sind extra in diesen Randbezirk von Kathmandu gezogen, um in ihrem Leben noch 10 000 Umrundungen der Stupa zu schaffen. Dabei drehen sie Gebetsmühlen, die in Nischen eingebaut sind, das wirkt sich angeblich 11 000-mal stärker auf das Karma aus als das Aufsagen eines Mantras. Große Zahlen sind wichtig bei dieser Art der Spaziergangsmeditation. Nichtgläubige gelangen aber schon nach nur einer Umrundung direkt ins Paradies: Auf der östlichen Seite der Stupa wartet das Paradise Café (Wifi und Cappuccino vorhanden).