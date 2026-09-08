Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurWurde das Rad erfunden, weil in Indonesien ein Vulkan ausbrach?

Lesezeit: 3 Min.

Laufen und lenken: die Draisine in einem Holzstich aus der Zeitschrift Gartenlaube aus dem Jahr 1886.
Laufen und lenken: die Draisine in einem Holzstich aus der Zeitschrift Gartenlaube aus dem Jahr 1886.
IMAGO/AGB Photo, Bearbeitung: SZ

Forstmeister Karl von Drais kam Anfang des 19. Jahrhunderts auf eine Idee: Er entwickelte ein Laufrad, die Draisine. Womöglich hat ein Klimaphänomen damit zu tun.

Von Rudolf von Bitter

SZ bei Google bevorzugen

Karl Friedrich von Drais, der heute als Erfinder des Fahrrads gilt, wurde 1785 hineingeboren in eine Welt, die sich unablässig veränderte. Dazu passt, dass er selbst stets neue Ideen hatte und sich alle möglichen Gerätschaften ausdachte: eine Maschine zum Schreiben, ein System, Musik zu notieren, oder, in Anlehnung an Leibniz’ Dyadik, ein binäres Zahlensystem, wie es heute die Grundlage der Digitalisierung ist.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Wie Kythera zum Inbegriff zügelloser Liebe wurde

Im 18. Jahrhundert entfaltete sich um das griechische Kythera ein erotischer Mythos. Wie kam es dazu?

SZ PlusVon Rudolf von Bitter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite