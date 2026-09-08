Forstmeister Karl von Drais kam Anfang des 19. Jahrhunderts auf eine Idee: Er entwickelte ein Laufrad, die Draisine. Womöglich hat ein Klimaphänomen damit zu tun.

Karl Friedrich von Drais, der heute als Erfinder des Fahrrads gilt, wurde 1785 hineingeboren in eine Welt, die sich unablässig veränderte. Dazu passt, dass er selbst stets neue Ideen hatte und sich alle möglichen Gerätschaften ausdachte: eine Maschine zum Schreiben, ein System, Musik zu notieren, oder, in Anlehnung an Leibniz’ Dyadik, ein binäres Zahlensystem, wie es heute die Grundlage der Digitalisierung ist.