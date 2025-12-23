Von München bis Manila wird das Firmament im Lichtgewitter von Feuerwerken erstrahlen, und mit Bleigießen, Konfetti und Schaumwein wird in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar ein neues Jahr eingeläutet. Aber warum bloß schreiben wir dann felsenfest sicher 2026?
JahreswechselDer Irrtum im Kalender
Nach 2025 folgt 2026, das ist klar. Aber wie kam es zur Setzung des Jahres 1 unserer Zeitrechnung? Und stimmt es wirklich, dass Jesus vor genau 2025 Jahren geboren wurde?
Von Josef Scheppach
