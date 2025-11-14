Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDas Unrecht der ersten Nacht

Lesezeit: 3 Min.

„Das Recht des Meisters“ nannte der russische Landschaftsmaler Vasily Dmitrievich sein Gemälde von 1874.
„Das Recht des Meisters“ nannte der russische Landschaftsmaler Vasily Dmitrievich sein Gemälde von 1874. (Foto: imago images/UIG/Vasily Polenov)

War der Anspruch eines Gutsherrn auf die erste Nacht mit einer frisch vermählten Braut persönliche Willkür oder gab es tatsächlich derart brutale Gesetze?

Von Rudolf von Bitter

Mozarts Oper „Figaros Hochzeit“ ist weltberühmt. Nur den wenigsten Zuschauern dürfte allerdings der ernste Hintergrund dieses burlesken Intrigenspiels klar sein. Die Oper handelt von der Bedrohung einer jungen Frau durch das Jus primae noctis – das Recht auf die erste Nacht. Als die Zofe Susanna gerade ihre Hochzeit mit Figaro und die Einrichtung des künftigen Ehegemachs plant, konfrontiert sie Graf Almaviva mit seinen Ansprüchen: Als Gutsherr habe er das Recht, bei einer Hochzeit unter Angehörigen seiner Dienerschaft anstelle des Bräutigams die erste Nacht mit der Braut zu verbringen.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Der unsterbliche Mönch

Seit 98 Jahren ist ein buddhistischer Mönch in Sibirien tot. Doch sein Körper verwest nicht, was ihn in den Augen mancher Gläubigen lebendig erscheinen lässt. Wie ist das möglich?

SZ PlusVon Josef Scheppach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite